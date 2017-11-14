Xiaomi Mi 7 получит "монобровь", из-за чего его не будут покупать - Эксперты

Буквально в прошлом году корпорация Apple презентовала новинку iPhone X, которая сразу же стала объектом для насмешек. Причиной тому стала "монобровь" на экране гаджета, и теперь, как стало известно, китайская компания намерена ее добавить в свою новинку Xiaomi Mi 7. Эксперты предположили, что именно эта "фишка" может лишить Xiaomi покупателей.

Во время обсуждения внешнего вида новинки от Apple, пользователи сети пришли к выводу, что смартфоны с вырезом в экране вовсе не стоит покупать, так как данная "монобровь" будет мешать просмотру контента и из-за нее гаджет выглядит непрезентабельно. Несмотря на такие отзывы, многие корпорации вовсе не смутились, а наоборот, решили перенять эту "фишку" у американской компании и начали внедрять ее в свои гаджеты.

26 марта в Сеть слили живые фотографии лицевой стороны смартфона Xiaomi Mi 7, благодаря чему стало понятно, что гаджет получит ту самую "монобровь". То, что вырез в экране достаточно большой, может говорить о том, что новинка получит встроенный трехмерный сканер лица, который сможет работать при любом освещении.

Кроме того, под экраном Xiaomi Mi 7 находится отступ, однако он довольно компактный и не сможет подпортить внешний вид смартфона. Новинку планируют презентовать уже этой весной, однако эксперты считают, что из-за "моноброви" Xiaomi может потерять покупателей и постоянных клиентов.