Xiaomi официально подтвердила выпуск игрового смартфона Blackshark

Компания Xiaomi дала официальное подтверждение информации о разработке игрового смартфона Blackshark. Более того, китайская корпорация рассекретила некоторые из характеристик гаджета, который анонсируется как «настоящий игровой смартфон».

Информация о том, что в Xiaomi готовятся выпустит смартфон для игр, ходит по Сети уже порядка двух месяцев. Источники неоднократно приписывали будущему гаджету фантастические характеристики и анонсировали выход супер-смартфона.

Теперь же, компания Xiaomi решила приоткрыть завесу интриги и рассказала, что смартфон для игр действительно будет выпущен. Более того, разработчики рассказали о некоторых характеристиках будущего гаджета. На официальном аккаунте компании в одной из новых социальных сетей появился тизерный снимок гаджета, также сообщается, что в него будет установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц. Его дополнит графический ускоритель Adreno 630. В таком «союзе» смартфон будет обеспечен возможностью работать даже с самыми требовательными играми.

Экран оснастят диагональю больше, чем 5.5-дюймов, а оперативная память будет вмещать 8 ГБ, постоянная же флеш-память вместит в себя 256 ГБ. С более подробными характеристиками можно ознакомиться на странице Xiaomi в соцсети Weibo.