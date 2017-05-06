Эксперт рассказал о больших проблемах с качеством Samsung Galaxy S9

Эксперты проанализировали сборку нового смартфона Galaxy S9 от южнокорейской компании Samsung. Результаты показали, что мобильное устройство имеет множество проблем, как в случае с Galaxy S8.

Павел Городницкий сообщил, чтобы пользователи не спешили менять свои смартфоны на новый Samsung Galaxy S9. Дело в том, что гаджет имеет немало проблем. В первую очередь это брак экрана, когда он не отвечает на запрос и не реагирует на команды пользователя. По словам эксперта, разработчики Samsung повторили основную ошибку «яблочного» конкурента и практически не изменили Galaxy S9 по сравнению с предыдущей моделью.

Таким образом, в новом гаджете могут прослеживаться такие же проблемы, как и в Galaxy S8. Напомним, в прошлом году пользователи массово жаловались на сгоревший экран и отсутствие водонепроницаемости, несмотря на обещания производителя.