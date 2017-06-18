Xiaomi в России бесплатно подарит смартфон Redmi 5 Plus

Компания Xiaomi запустила в России акцию, которая подарит россиянам возможность абсолютно бесплатно получить смартфон Redmi 5 Plus, цена которого достигает 15 000 рублей. Все желающие стать владельцем гаджета должны выполнить несложный условия.

Как сообщается, в России проходит акция. Любой желающий может принять в ней участие и получить главный приз – смартфон Redmi 5 Plus. Для этого нужно иметь аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

Для участия нужно зайти в официальную группу Xiaomi в России «ВКонтакте», стать ее подписчиком и сделать репост записи с розыгрышем. Также, нужно написать комментарий с несколькими фразами о том, что пользователю нравится в мобильном устройстве и какие его основные характеристики.

Итоги будут подведены 27 марта. Организаторы акции выберут победителя и счастливого обладателя Redmi 5 Plus случайным образом. Каждый из тех, кто выполнил все условия акции, имеет шанс на выигрыш.