OnePlus сняла с продаж модель 5T перед стартом продаж новинки OnePlus 6

Передовой смартфон OnePlus 5T от китайского производителя был, к удивлению многих, снят с продажи в США. Поклонники данной модели подозревают, что отсутствие смартфона связано с анонсом OnePlus 6.

Завод, находящийся в США, объявил о прекращении продаж из-за повышенного интереса к новой версии этой линейки смартфонов. OnePlus 5T был не так давно анонсирован, что вызывало недоумения относительно отсутствия возможности приобрести данный девайс. Модель даже не успела морально устареть с ее характеристиками: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Официальные представители компании еще не озвучили информацию о новом девайсе. Возврат на продажу возможен, если новинка будет плохо скупаться. Отметим, спрос на девайсы OnePlus увеличился на 139% по сравнению с предыдущим годом, сообщается в сведениях компании.

Покупателям также советуют не покупать через сторонние магазины данный смартфон, чтобы приобрести уже OnePlus 6 с наиболее передовыми характеристиками.