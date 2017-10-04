Смартфоны на Android могут сильно подорожать из-за Face ID

В скором времени смартфоны на Android грозят сильно вырасти в цене из-за аналогов Face ID. Об этом пишет эксперт тайваньского ресурса DigiTimes.

Компания Apple запустила новую волну гонки технологий, оснастив iPhone X инновационной системой распознавания лиц - Face ID. Чтобы конкурировать на рынке электроники, другие крупные производители стремятся воссоздать эту опцию на своих устройствах под управлением Android. Бренды, освоившие новую технологию, столкнутся с дороговизной производства и комплектующих. Из-за этого они будут вынуждены существенно взвинтить цены.

По информации DigiTimes, средняя стоимость лицевого сканера составит порядка 60-70 долларов на каждый смартфон. При средних затратах в 350-380 долларов эта сумма составит немалую долю себестоимости. В добавок, разработчикам придется заняться программной составляющей системы, что доведет ценовую нагрузку до 100 долларов. В итоге компаниям придется выбирать между снижением качества и значительным повышением стоимости продукта.