Эксперт: Apple разрабатывает складной iPhone к 2020 году

Корпорация Apple изменяет дизайн своих смартфонов и в 2020 году готовится выпустить складной iPhone. Об этом рассказал канал CNBC со ссылкой на эксперта.

Сотрудник Bank of America Merrill Lynch получил информацию о скором существенном редизайне флагмана Apple. В связи с этим он советует обзавестись акциями компании, которая после технологических нововведений грозит получить большую прибыль. Об этом источник узнал из разговоров с азиатскими партнерами Apple.

По данным аналитика, в 2018-м внешний вид iPhone сохранит верность традициям, однако экран будет выполнен из органических светодиодов. Кроме того, разработчики уже решают с поставщиками из Азии вопрос реализации складной технологии. Предположительно, такое устройство сможет работать и в формате планшета.