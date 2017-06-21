OnePlus 6 грозит обойти конкурентов с мощнейшими характеристиками в истории

Инсайдер в китайской промышленности обнародовал информацию о OnePlus 6. Предполагается, что смартфон затмит всех существующих конкурентов благодаря мощнейшим в истории характеристикам.

Согласно опубликованным данным, устройство с модельным номером A6000 будет обладать большим Optic AMOLED-экраном диагональю 6,28 дюймов, Full HD+ разрешением 2280х1080 и соотношением 19:9. Производительность OnePlus 6 будет вне конкуренции из-за 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845, который обеспечивает тактовую частоту 2,7 ГГц. За графику будет отвечать неслабый чипсет Adreno 630. Объём ОЗУ составит 6ГБ, встроенное памяти - 128 ГБ.

Кроме того, OnePlus 6 сможет впечатлить двойной камерой на 16 Мп и 20 Мп с диафрагмой f/1.7. Ещё одним плюсом станут фронталка на 20 Мп и аккумулятор ёмкостью 3450 мАч с возможностью быстрой зарядки Dash Charge, для которой заднюю крышку сделают стеклянной. Смартфон будет работать на ОС Android 8.1 Oreo.