"Оплата взглядом": Apple показало на видео новые возможности iPhone X

Компания Apple запускает новый сервис, который позволит владельцам iPhone X оплачивать покупки взглядом. Обновление продемонстрировали на YouTube.

Разработчики iPhone X не останавливаются на достигнутом и стремятся расширить возможности своей технологии Face ID. Задействовав сканирование лица в системе Apple Pay, они планируют существенно облегчить процесс оплаты для любителей шопинга. Теперь клиентам не придется ограничиваться Touch ID - достаточно просто взглянуть на телефон и получить звуковое подтверждение.

В рамках рекламы нововведения команда Apple сняла ролик под названием "Fly Market". По сюжету молодой человек оказывается на рынке и начинает быстро наряжаться в обновки, поглядывая на экран своего iPhone X. Переменой одежды буквально на ходу, герой видео подчеркивает скорость и удобство, которые сможет обеспечить сервис верификации транзакций.