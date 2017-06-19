Компания Huawei разрабатывает смартфон на блокчейне

Китайская компания Huawei работает над созданием смартфона, который будет поддерживать технологию блокчейна. Как сообщается, работники корпорации начали сотрудничество с организацией из Израиля Sitin Labs, создавшей ОС для блокчейн-приложений.

Представители двух корпораций не стали отрицать и подтвердили факт существования переговоров, но тематика и вопросы, обсуждаемые на встречи, не сообщаются. Эксперты уверенны, что компания Huawei, известная как крупная корпорация по созданию гаджетов, не станет вести переговоры, если не будет видеть перед собой глобальной цели.

Как известно, израильская компания, с которой китайская корпорация ведет переговоры, создала ОС SIRIN, которая поддерживает приложения для блокчейна. Если Huawei проявили интерес к подобным системам, то в скором времени, уверены эксперты, на прилавках появится гаджет с блокчейном.