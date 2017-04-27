«Связной» предлагает возможность получить Samsung Galaxy S9 или S9+ практически бесплатно

Сеть крупного российского ритейлера «Связной» запустила акцию, в рамках которой владельцы старых гаджетов iPhone или Samsung могут получить новый Samsung Galaxy S9 или S9+с хорошей скидкой или практически бесплатно. Для получения нового смартфона желающим нужно лишь принести в «Связной» свой старый гаджет и обменять его на скидку.

Как сообщается, выгодная акция от «Связного» продлится, скорее всего, до конца апреля. Желающие купить смартфон Samsung Galaxy S9 или версию S9+ могут принять участие в программе и приобрести вожделенный гаджет с хорошей скидкой.

Для этого нужно принести в отделение «Связного» старый гаджет iPhone или Samsung. Эксперты проведут оценку устройства и предложат за него скидку на покупку нового S9 или S9+. Отмечается, что сумма скидки зависит от состояния и модели гаджета, предлагаемого покупателем. Процедура оценки старого смартфона не занимает много времени и длится всего 5-10 минут.

Для участия в акции и обмене старого телефона на скидку для нового, желающие должны предъявить паспорт и быть совершеннолетними. Оплата за новый гаджет может производиться двумя стандартными способами: магазин принимает наличные или же может взять оплаты с карты.