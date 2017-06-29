На YouTube разрешили вести стримы прямо с веб-камеры

На видеохостинге YouTube появилась новая возможность, которую оценят любители стримов. Теперь, чтобы вести стрим на популярном портале, пользователю необходима лишь веб-камера и браузер Chrome.

Как сообщается, пользователи, которые ведут на своих YouTube-каналах стримы, получили новые возможности, значительно облегчающие процесс прямого эфира. Теперь, чтобы запустить стрим на YouTube пользователю необходимо иметь веб-камеру и установленный браузер Chrome.

Для начала трансляции нужно перейти по адресу youtube.com/webcam через адресную строку браузера Chrome. Далее следует найти в шапке портала кнопку «начать эфир» и стрим будет запущен. Отмечается, что такая возможность уже предоставлена пользователям на международном уровне.

Для стриминга через браузер понадобится подтвердить аккаунт по номеру мобильного телефона. После этого, в течении суток, пользователю получает одобрение и возможность вести стримы на YouTube.

Совсем скоро разработчики YouTube обещают выпуск функционала для стриминга через камеру смартфона. Однако, такую функцию могут получить не все гаджеты, а лишь некоторые модели устройств от ASUS, LG, Nokia, Motorola и Samsung.