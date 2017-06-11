Эксперты рассказали, как изменится iMessage в iOS 12
Американские эксперты спрогнозировали, как может измениться iMessage после того, как произойдет обновление гаджета до новой операционной системы iOS 12. Данные изменения способны удивить пользователей.
Сообщается, что разработчики корпорации из Купертино в первую очередь нацелены изменить не саму систему и работу в ней, а улучшить свой iMessage. По словам разработчиков, устранятся все баги. Напомним, что недавно многие пользователи стали жаловаться на то, что сообщения в iMessage стали отображаться в неверном порядке. Кроме того, в iOS 12 изменится система поиска сообщений.
Также сообщения начнут сами автоматически отправляться пользователю, если произошел сбой в системе или прервалась связь с Интернетом. Сейчас же iMessage просто показывает ошибку и повторно не отправляет сообщения адресату.