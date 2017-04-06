В российском сервис-центре Apple вместо iPhone X пользователю выдали кнопочную Nokia

В социальной сети «ВКонтакте» появился первый скандальный отзыв на работу сервисного центра Apple в России, где владельцу iPhone X выдали на временное пользование кнопочную Nokia. По законам, сервисный центр, берущий на ремонт гаджет, должен выдать пользователю на временное пользование устройство, эквивалентное сломанному по стоимости.

Как отметили пользователи «ВКонтакте», для компании Apple равносильны по цене и качеству гаджет iPhone X за почти 80 000 рублей и кнопочный телефон Nokia, стоимость которого не превышает 1 500 рублей. Подтверждение этому разместил один из пользователей.

Как указал владелец iPhone X, в его гаджете появилась проблема – на дисплее он выявил дефект в виде зеленой полосы, идущей по всему экрану. С этой проблемой он обратился в сервисный центр, где ему, по гарантии, согласились исправить или заменить дефект в течении 45 дней.

Однако, сервисный центр своеобразно понял закон о гарантийном ремонте. По российским законам, если человек сдает в ремонт свой гаджет, то ему должны дать на временное пользование другое устройство, равносильное сломанному. Это правило касается гарантийных ремонтов и официальных сервисных центров.

Но, компания Apple, видимо, не так поняла правило. Работники российского сервисного центра выдали владельцу дорого гаджета недорогое устройство, которое не имеют доступа в Сеть и банальных функций современного смартфона.