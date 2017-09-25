Компания Huawei повысит эффективность технологии беспроводной зарядки

Китайская компания Huawei еще не внедряла в свои гаджеты функцию беспроводной зарядки, смартфоны так и не получили новую технологию. Однако, на недавней выставке представители компании рассказали, что разработчики китайского бренда намерены начать работы по инновационным технологиям беспроводной зарядки.

Как известно, многих пользователей заинтересовала новая технология, позволяющая заряжать гаджеты без шнуров и кабелей. Беспроводная зарядка стала одной из обсуждаемых функций, которые юзеры гаджетов хотели бы видеть в своих устройствах. Однако, технологию поддержали не все.

Компания Huawei еще не разу не выпускала смартфоны с возможностью беспроводной зарядки. Теперь же, пользователи получили надежды увидеть в новых гаджетах от китайского бренда не только саму технологию, но и ее трансформации.

Как стало известно, на недавней выставке представители компании сообщили, что компания намеревается повысить эффективность технологии беспроводной зарядки. Для этого, специалисты уже приступили к работе над функцией и изучают ее в своих исследовательских центрах. Будет ли беспроводная зарядка внедрена в новые устройства от Huawei – пока остается тайной.