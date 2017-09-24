В России появился обновленный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

В Россию завезли 6 версию продвинутого ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Об этом рассказали в пресс-службе разработчика.

Устройство работает на восьмом поколении процессора Intel Core вплоть до i7 - четырехъядерных SoC Kaby Lake Refresh-U с подсистемой Intel UHD 620. Он также оснащен дисплеем на 14 дюймов с IPS-матрицей Dolby Vision HDR. Его яркость достигает 500 нит. Разработчики добавили ноутбуку поддержку оперативной памяти до 16 ГБ DDR3 и жесткого диска объёмом до 1 ТБ.

Отдельное внимание Lenovo уделили системам безопасности. Пользователи могут закрыть веб-камеру специальной заслонкой. А разблокировать ThinkPad X1 Carbon можно по отпечатку пальца или при помощи сканирования лиц ИК-камерой.

Среди прочих особенностей - 4G-модем с поддержкой LTE-A, батарея на 57 Ач, позволяющая работать до 19 часов и технология ускоренной зарядки. При всех обновлениях и фишках обновленное устройство по массе не превосходит более ранние модели. Оно весит всего 1,13 килограмм при габаритах 323х217х16 мм.