Японцы вернули к жизни легендарную игру тамагочи

Японцы решили вернуть к жизни популярную игру тамагочи, однако теперь уже в мобильных устройствах. Разработчики надеются, что игра сможет так же полюбиться пользователям, как и около 20 лет назад.

Японские разработчики Bandai Namco вернули к жизни некогда популярную игру тамагочи, которая не давала спать по ночам многим людям. Милые питомцы появились в смартфонах, в игре под названием My Tamagotchi Forever. Разработчики решили оставить классические задачи, где питомца следует кормить, приучать к лотку и наблюдать за тем, как он растет. Животные в игре стали гораздо проработаннее и милее, а также были добавлены некоторые новые задачи, которые позволят взаимодействовать с виртуальным городом и изучать его все скрытые уголки.

Разработчики не оставляют надежды, что приложение понравится пользователям и сможет их захватить так же, как тамагочи набирал популярность около 20 лет назад. В настоящий момент приложение доступно для смартфонах, работающих на базе Android и iOS.