Новый MacBook Air может стать "убийцей" iPad

Эксперты рассказали о том, что в 2018 году "убьет" популярность iPad. Отмечается, что именно в этом году выйдет на рынки дешевый и тонкий лэптоп MacBook Air, который и станет "убийцей" iPad.

Как рассказали специалисты, многие ошибочно полагают, упрощенная модификация 12-дюймового MacBook Air является слабой, а также то, что он не получит стильный дизайн и максимальную производительность, так как стоит дешевле, чем iPad. Эксперты установили тот факт, что на мировые рынки выйдет совершенно другое устройство, которое, возможно, будет работать на базе ARM-процессора.

Данный процессор отличается от своих "коллег" архитектурой и целями, в то же время, он занимает достаточно мало места, мало выделяет тепла и потребляет энергии.

Многие эксперты полагают, что ARM-процессоры в скором будущем будут интегрированы во все ноутбуки, именно в связи с этим популярность iPad может уйти в прошлое и уступить дорогу более новым, дешевым и совершенным моделям планшетных компьютеров.