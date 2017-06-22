LG выпустит новый смартфон-раскладушку Folder‍

Корпорация LG, базирующаяся в Южной Корее, выпустит новый смартфон-раскладушку Folder‍. Понятно, что она будет обладать раскладным корпусом, функционировать на базе Android и иметь кнопочную клавиатуру.

Стало известно о новом устройстве мобильного типа, которое готовит к выпуску южнокорейский производитель LG. Речь идет о смартфоне-раскладушке начального уровня, который кодируется под знаками LM-Y110. Сообщается, что на полках магазинов он появится уже скоро, сначала в США, а следом в России. Его стоимость может варьироваться от трех с половиной до четырех тысяч рублей.

Как уже упоминалось, смартфон будет обладать раскладным корпусом и выпускаться в двух цветах: в черном, а также в характерном для LG оттенке розового, ранее уже применявшегося в других похожих моделях. Folder‍ будет обладать небольшим дисплеем с разрешением 360 × 240 точек. Также его оснастили камерой на пять мегапикселей.