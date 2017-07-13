Все владельцы Sony PlayStation 3 могут получить крупную сумму денег

Владельцы игровой консоли PlayStation 3 могут получить крупную денежную компенсацию. Несколько обладателей консоли нашли способ отсудить у компании Sony деньги, теперь организация выделила средства, чтобы выплатить компенсацию и другим владельцам устройства.

Обладатели Sony PlayStation 3 могут получить 75 долларов просто из-за того, что нашлись те, кому удалось засудить компанию за ее небольшую оплошность. Консоль PS-3 была выпущена еще давно, в 2010 году компания Sony решила, что устройство больше не будет работать на базе ОС Linux.

После того, как компания убрала из консоли данную систему, устройство не отвечало изначально заявленным характеристикам. До этого PS-3 называли гаджетом, способным частично стать заменой для компьютера. Десятки обладателей консоли без ОС обратились в суд и заявили, что компания продала им устройства с не такими функциями, на которые они рассчитывали.

Японская корпорация, после нескольких лет судебных разбирательств, выплатила группе истцов по 3 500 долларов и выделила 3,75 миллиона долларов на выплаты всем другим пользователям, которые к ним обратятся.

Для получения денег нужно обратиться в корпорацию и заполнить специальную форму, размещенную на ее сайте. Там нужно подтвердить, что консоль PS-3 была куплена с ноября 2006 года по апрель 2010 года. Также владельцам нужно указать, что устройство они покупали в качестве компьютера и прикрепить к форме обращения серийный номер консоли и данные об учетной записи.