Asahi Glass скоро презентует гибкое защитное стекло

Компания из Японии Asahi Glass разработала гибкое защитное стекло, которое предназначено для складывающихся смартфонов. Отмечается, что новинку японский производитель намерен презентовать на грядущей выставке Display Week 2018, которая запланирована на 23 мая.

В скором времени компания Asahi Glass намерена презентовать свою разработку, у которой не наблюдается аналогов во всем мире. Японский производитель создал гибкое защитное стекло, которое благодаря некоторым химическим соединениям можно считать усиленным.

Разработка японцев практически в шесть раз тоньше существующих в данный момент стекол, ее толщина составляет всего лишь 0,07 мм. Несмотря на это разработчики уверены, что это стекло на 80% прочнее тех, что сейчас используются в смартфонах. Возможный радиус кривизны данного стекла составляет всего лишь 2,5 мм, этого достаточно для того, чтобы использовать его в гаджетах, которые в скором времени могут появиться на мировых рынках техники.