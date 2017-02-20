Apple объявили дату официальных презентаций iPhone SE2 и iPad Pro (2018)

Пресс-служба объявила СМИ о скорой презентации своих новых продуктов. Эксперты ожидают, что среди прочего журналистам продемонстрируют новые iPhone SE2 и iPad Pro (2018).

Нилай Патель из The Verge сообщает в социальных сетях, что компания 27 марта приглашает его и других журналистов на мероприятие в Чикаго. Он предполагает, что площадка станет поводом продемонстрировать миру возможности нового iPad Pro. Организаторы обещают показать новые идеи творчества для учителей и учеников.

А вот сотрудники ресурса MacRumors придерживаются версии, что Apple продемонстрирует анонсированный ранее недорогой MacBook, а также вторую версию iPhone SE. Ведь именно эти устройства ориентированы на обучение.