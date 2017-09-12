Наследника iPhone X показали на видео под именем iPhone SE 2

В Сети появилась видеозапись, демонстрирующая iPhone SE 2, который может продолжить традиции iPhone X. Ролик опубликовали на китайской соцсети Weibo.

Компания Apple пока не анонсировала появление наследника своего флагманского устройства. Однако по внешнему виду iPhone SE 2 можно принять за новую версию iPhone X. Он обладает схожим дизайном корпуса, рамок, "моноброви" и двойной камеры на задней крышке. Авторы видео продемонстрировали управление жестами, которое также напоминает аналогичное на существующем флагмане.

Многие эксперты восприняли информацию со скепсисом и допускают вероятность правдоподобной подделки. Однако многие пользователи обратили внимание на высокое качество анимации и сильную схожесть интерфейса на iOS. Они также отмечают, что стеклянная задняя панель предполагает беспроводную зарядку Qi.