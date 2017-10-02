В Сеть утекли первые фотографии с ИИ-камеры Huawei P20

На интернет-ресурсах появились первые фотографии, сделанные на обучаемую камеру Huawei P20. Сам смартфон не анонсирован, однако инсайдеры уже показывают качество снимков.

В четверг данные о новом флагмане Huawei P20 появились на бенчмарке Geekbench. Согласно опубликованной информации, устройство оснастят двойной задней камерой, тогда как версия Pro будет располагать тремя.

Не имея официальной информации, эксперты предполагают наличие у новинки первичного датчика на 16 мегапикселей с линзами апертурой f / 1,6 и f / 2,4. Однако главной особенностью призвана стать камера с разрешением 24 мегапикселя, обладающая искусственным интеллектом. Судя по опубликованным фотографиям, устройство сможет качественно снимать даже при слабом освещении. Примерная стоимость Huawei P20 оценивается в 679 евро.