Apple остановило производство iPhone 8 Plus из-за крупных нарушений

Крупный завод Apple в Китае уже две недели не производит iPhone 8 Plus из-за крупных нарушений со стороны сотрудников. Об этом сообщает Chinese-language Commercial Times.

Речь идет о предприятии компании Wistron, расположенном в Куньшане. Как стало известно тайваньскому изданию, китайские производители втайне от Apple начали закупать водонепроницаемые комплектующие у стороннего поставщика. Предприниматели не имели сертификатов, зато предложили продукцию по более выгодной цене.

В связи с инцидентом Wistron провела чистку кадров и оштрафовало членов руководства на крупные суммы за недостаток контроля. Журналисты считают, что радикальными мерами компания пытается вновь расположить к себе представителей Apple. Из-за сложившейся ситуации стоимость акций Wistron уже сократилась на 5% и продолжает падать. Её заводы производят 20% смартфонов iPhone 8 Plus. При таких объёмах двухнедельный простой несет огромные убытки. Однако пока информации о возобновлении производства нет.