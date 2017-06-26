Meizu запатентовало многофункциональный сканер пальцев на дисплее

Китайский бренд Meizu запатентовал новую технологию многофункционального сканера пальцев, расположенного прямо на дисплее. Об этом сообщает издание GizChina.

Разработчики подали заявку в патентное бюро ещё в апреле прошлого года. Однако известно об этом стало спустя почти года. Meizu планирует размещать дактилоскопический датчик непосредственно под стеклянным экраном. Аналогичное решение было реализовано компанией Vivo в смартфоне X20 Plus UD. Однако Meizu существенно расширила функционал элемента.

Нововведение позволит создателям убрать традиционную кнопку mBack. Теперь на её месте появится изображение отпечатка, который сможет выполнять аналогичные функции. Кроме возвращения "домой" и, собственно, разблокировки пальцем, инновация предоставит пользователям возможность подтверждать отпечатком различные банковские операции. Пока неизвестно, какие смартфоны обзаведутся новой кнопкой. Эксперты предполагают, что впервые работу сканера продемонстрируют уже во второй половине 2018 года. Вполне возможно, что вместе с Meizu 15 Plus.