Данные флагмана Huawei P20 появились на Geekbench

В сети появились характеристики нового флагманского смартфона от Huawei. По мнению экспертов опубликованные на Geekbench данные относятся к модели P20.

Судя по информации на бенчмарке, Huawei P20 уступает P20 Pro по своим характеристикам. Он получит две основные камеры, жидко-кристаллический дисплей и аккумулятор объёмом 3320 мАч. Устройство будет работать на процессоре Kirin 970 с частотой 1,8 ГГц и операционной системой Android 8 OREO. Объём ОЗУ составляет 4 ГБ. В то же время Pro-версия может похвастаться большей оперативной памятью, тремя задними камерами и батареей на 4 000 мАч.

Разработчики наделили Huawei P20 экраном формата FHD + LCD с соотношением 19:9. А вот точное разрешение и диагональ пока неизвестны. Предполагается, что смартфон официально презентуют 27 марта, а вскоре выпустят на рынок со средней ценой в 840 долларов. Покупатели Huawei P20 смогут выбрать между черным и синей цветами корпуса, а также розовой расцветкой с золотыми вставками.