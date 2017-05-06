Эксперты рассказали, что продажи Samsung Galaxy S9 провалились из-за новой цели компании. Так, производитель решил в этот раз сыграть на качестве гаджета, однако цену покупатели нашли слишком завышенной.

Не так давно в России появились в продаже новые смартфоны от корпорации Samsung в моделях Galaxy S9 и Galaxy S9+. Наверное, как и в случае с iPhone X, разработчик надеялся на более успешные продажи, однако статистика показывает, что спрос на них оказался почти в половину меньше, чем на продукцию, которая была представлена.

Одной из причин такой ситуации эксперты называют слишком высокую цену за единицу товара. Так, средняя цена в России на Galaxy S9 составляет 60 тысяч рублей, а на модель Galaxy S9+ - 67 тысяч и 75 тысяч в зависимости от размера встроенной памяти смартфона. Между тем, продукт не оснащен какими-то особыми функциями или технологиями, поэтому некоторые считают ценник несправедливым. В ответ на это руководство Samsung старается объяснить, что это продукты высокого, улучшенного качества. Именно за это они и просят такие деньги.

Эксперты считают, что проблема компании кроется именно в этом. По их словам, продажи Galaxy S9 провалились именно из-за новой цели просто усовершенствовать старый продукт, но не внести в него ничего нового.