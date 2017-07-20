В столице Венгрии открылся первый в Европе "умный отель"

В столице Венгрии Будапеште открылся первый в Европе "умный отель". Он получил классификацию четырехзвездочного и предлагает к услугам 40 уютных номеров, передают СМИ.

Стало известно об уникальном отеле, который накануне начал свою работу в столице Венгрии Будапеште. Главное его отличие в том, что управлять удобствами, а также общаться с персоналом в нем нужно, используя свой смартфон. Именно поэтому этот отель назвали "умным".

Так, для начала нужно установить на свое электронное устройство приложение TMRWHotels. Именно посредством него можно сделать бронь на номер, а, находясь уже на месте, общаться с персоналом и просить об услугах. Также приложение предоставляет возможность заказать такси прямо через него и уведомить о своем выселении. Смартфон также служит ключом, с помощью которого можно попасть в комнату и заблокировать ее дверь.