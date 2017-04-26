Российский бренд Caviar вернул iPhone X золотистый цвет корпуса

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar вернула iPhone X от Apple золотой цвет корпуса. Специалисты отлили новые гаджеты в двух вариациях, один из которых выполнен в "жидком" золоте.

Как известно, когда компания Apple впервые презентовала свою юбилейный iPhone X, поклонников расстроило то, что гаджет был представлен в двух цветах - белом и черном, а полюбившийся многим золотистый цвет корпуса отсутствовал. Компания Caviar решила исправить эту "недоработку" и создал сразу два iPhone X с золотистым корпусом. В настоящий момент корпус гаджетов не просто покрыт золотистой краской, его отлили из настоящего золота 999 пробы.

В общей сложности дизайнеры создали две версии золотых iPhone X. Первая версия, которая получила название Caviar Classic Gold, которая выполнена в золотом рельефном корпусе и на нем впервые в истории бренда присутствует знаменитое яблоко Apple. Вторая версия носит название Caviar Classic Liquid Gold. Дизайнеры выполнили гаджет не просто в золотом цвете, но и полностью новой форме, которая за счет своей геометрии словно "перетекает" в руках и принимает форму ладони владельца.

Известно, что приобрести новое устройство можно за сумму от 257 тысяч рублей.