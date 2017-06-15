Эксперты: беспроводная зарядка для iPhone крайне опасна

Эксперты установили, что беспроводная зарядка для iPhone X и iPhone 8 опасна для аккумуляторных батарей гаджетов, так как приводит к большему износу. Из-за новой функции беспроводной зарядки гаджеты от Apple быстрее теряют мощность своей батареи.

Как сообщил эксперт одного из изданий, она в течении 6 месяцев пользовался только беспроводной зарядкой. Он не уточняет, какая именно модель iPhone у него была, но пользователи уточняют, что это или iPhone X или iPhone 8.

После зарядки только таким методом, эксперт отметил, что его гаджет стал быстрее терять зарядку и подключать его к беспроводной станции понадобилось чаще. Эксперт отметил, что ранее у него был iPhone 6 Plus, который «выдержал» 800 циклов зарядки и не потерял более 20% своей емкости батареи.

Новый же гаджет заряжался 135 раз и уже демонстрирует сильный износ батареи. Так, беспроводная зарядка, хоть и имеет массу преимуществ, привлекая пользователей необычностью и удобством, несет для гаджета негативные последствия, изнашивая их аккумуляторные батареи. Ни для кого не секрет, что замена батареи в iPhone – процесс долгий и трудоемкий, отнимающий много времени и требующий затрат. Поэтому, утверждает эксперт, для более долгой работы гаджета стоит отказаться от постоянного использования беспроводных зарядок.