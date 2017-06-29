Эксперты нашли простой способ скрыть нежелательные видео на YouTube

Многие интернет-пользователи сталкивались с тем, что на видеохостинге YouTube в ленте возникают множество видео с каналов, на которые пользователи не подписаны. Эксперты рассказали, как навсегда избавиться от ненужных рекомендованных видеороликов.

Эксперты зарубежного издания The Wall Street Journal проанализировали функции подписок в YouTube и пришли к выводу, что чаще всего рекомендованные ролики совершенно не нужны некоторым пользователям, которые могут только засорять ленту. Для тех, кто хочет избавиться от них, следует установить на компьютер расширение Distraction Free YouTube.

Данная полезная программа без проблем поможет выключить строку с рекомендованными видео, а также ограничит рекламные ролики от попадания в общую ленту. Более того, при помощи расширения в YouTube можно оставить исключительно поисковую строку.