В новом iPhone компания Apple избавится от «челки»

В Сети появилась информация о будущих моделях iPhone. Предполагается, что компания Apple может отказаться от «челки» - узнаваемого черного выреза в верхней части экрана гаджета.

Как сообщается, компания Apple планирует изменить внешний вид новых iPhone, для этого разработчики откажутся от «челки» в верхней части экрана. Такой вырез, который также назвали «бровью», стал узнаваемой особенностью «яблочных» смартфонов.

Однако, после Apple многие китайские компании стали использовать такую особенность и для своих гаджетов. Вырез в верхней части смартфонов использовался для размещения там системы по распознаванию лица Face ID, также там находится камера.

По данным, хоть и будущие iPhone не получат «челки», все будущие модели смартфонов будут оснащены легендарной функцией Face ID. Инсайдеры утверждают, что компания Apple, хоть и не дает официальных подтверждений этой новости, но наращивает выпуск лазерных модулей VCSEL, которые применяются для распознавания лица.