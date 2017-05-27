Toshiba презентовала необычные смарт-очки на Windows 10

Toshiba выпускает на рынок любопытный модуль смарт-очков, работающий на ОС Windows 10. Продукт получил название dynaEdge.

Собственно, это не сами очки, а специальное устройство, которое наделяет обычную оптику рядом "умных функций". Состоящий из компактного компьютера и оптического модуля можно цеплять к очкам для зрения или защиты глаз. Эксперты обратили внимание, что системе очень не хватает беспроводного соединения между элементами. Ведь компьютер представляет из себя небольшой блок с элементами управления, который сочетается с передающим компонентом неудобным USB-кабелем.

Несмотря на это неудобство, функционал dynaEdge достаточно широкий. Пользователь получает доступ к камере 5 мегапикселей, двум микрофонам, наушникам, системе GPS и акселерометру. Полноценная Windows 10 позволит владельцу читать и редактировать текстовые документы, общаться по видеосвязи, снимать и отправлять ролики. dynaEdge уже появился на рынке, однако в настоящее время его могут приобрести лишь корпоративные лица.