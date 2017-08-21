Хакеры не могут взломать смартфоны с ИИ

Специалисты в области кибербезопасности рассказали о то, что до сих пор хакеры не научились взламывать смартфоны с ИИ. Такой вывод был сделан по окончанию исследованию деятельности одной серьезной группы киберпреступников.

Эксперты в области киберпреступности рассказали, какие смартфоны следует выбирать, чтобы защитить себя от хакерских атак. Так, сотрудник компании Avast Мартин Балек поделился, что на данный момент практически недоступными для хакеров являются устройства, в основу которых ложится искусственный интеллект. Теоретически, взломать такой гаджет возможно, однако сделать это слишком сложно. Более того, для этого нужно специальное дорогостоящее устройство.

По оценкам экспертов, еще около десятилетия можно быть уверенными, что смартфоны с ИИ будут оставаться в безопасности и охранять личные данные владельца, ведь именно нейросеть может вычислять атаку на систему и вовремя ей противостоять. Тем не менее, внедрение ИИ в эти устройства еще не настолько налажено, поэтому лишь очень малая часть пользователей сможет приобрести их.