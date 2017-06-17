Флагман Xiaomi Mi 7 обнаружили на бенчмарке Geekbench

Аналитики обнаружили на бенчмарке Geekbench новую запись, которую связали с флагманом Xiaomi Mi 7. Новинка должна выйти в продажу после релиза Mi MIX 2S - в апреле.

Устройство получило кодовое наименование Xiaomi Dipper. Эксперты обратили внимание на традицию бренда нарекать грядущие проекты в честь созвездий. Это же название в английском ассоциируется с Большой Медведицей.

Из размещенных данных следует: Xiaomi Mi 7 получит процессор Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ. В таблице указано, что во время тестирования работы на одном ядре смартфон достиг результата в 2449 баллов. А при многоядерном - 8309. Это очень высокие показатели, которые свидетельствуют об исключительной мощности. Ранее было известно, что Xiaomi работали вместе с Qualcomm над оптимизацией работы набора микросхем SD845.

Xiaomi Mi 7 оснащен ОС Android 8.0 Oreo. Ему предоставят OLED-дисплей производства Samsung и сервисом Always-On Display. Среди других особенностей - функция беспроводной зарядки по примеру iPhone X и сканер пальца.