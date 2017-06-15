Производители назвали стоимость Nokia 6 2018 и Nokia 7 Plus в России

Стала известна официальная стоимость новых смартфонов Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus в России. Эти позиции появились для предзаказа в интернет-магазине производителя HMD Global.

Устройства презентовали в февраля на платформе выставки MWC 2018. Nokia 6 2018-го года опубликовано на сайте под наименованием Nokia 6.1. В настоящее время его продают за 17 990 рублей. Устройство обладает дисплеем в 5,5 дюймов с соотношением 16:9, батареей в 3000 мАч и процессором Qualcomm Snapdragon 630..

А вот 7-ю модель создатели предлагают купить за 27 990 рублей. Этот смартфон отличается куда лучшими характеристиками. Чего стоит лишь экран 18:9 - такой форма Nokia использовала впервые. Объём аккумулятора составляет 3800 мАч. Высокую производительность обеспечивает чипсет Qualcomm Snapdragon 660. Ещё одной особенностью является керамическая задняя крышка.