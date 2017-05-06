Эксперты признали Samsung Galaxy S9 очень затратным в ремонте

Эксперты рассказали о том, что стоимость ремонта новинки Samsung Galaxy S9 довольно высока. Это связано с тем, что производить замену некоторых частей гаджета придется только в сервисных центрах из-за применения современных решений и технологий.

На днях специалисты решили проверить, сложно ли будет починить Samsung Galaxy S9 в домашних условиях и насколько квалифицированным должен быть мастер, чтобы провести замену некоторых запчастей. Самой сложной задачей для специалистов оказалась замена дисплея, который занимает около 80% площади смартфона. Как выяснилось, без специального инструмента провести ремонт в домашних условиях практически невозможно, потому придется отнести гаджет в специальный сервисный центр, где мастер сделает эту работу за 380 долларов.

Еще 80 долларов владельцу Samsung Galaxy S9 придется отдать за замену задней панели. Сложности будут возникать при попытке открыть саму крышку и во время извлечения батареи.