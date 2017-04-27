Samsung Galaxy S9+ обогнал iPhone X по скорости работы

Эксперты провели тестирование, в котором сравнили скорость работы Samsung Galaxy S9+ и iPhone X. Как оказалось, Galaxy S9+ значительно превосходит iPhone X по этому показателю.

Во время тестирования эксперты запускали одинаковые программы на двух гаджетах и засекали время, которое потребуется для их загрузки. Во время двух этапов специалисты запускали программы из постоянной и оперативной памяти.

На первом этапе Galaxy S9+ немного отстал от iPhone X, продемонстрировав время 3,04 минуты, тогда как гаджет от Apple смог загрузить программы за 2, 55 минуты, опередив Samsung всего на 9 секунд. Второй этап стал решающим, из которого Galaxy S9+ вышел победителем. При загрузке приложений из оперативной памяти, гаджет продемонстрировал время 44 секунды, тогда как смартфону "яблочной" компании потребовалась 1, 10 минута.

Суммировав время за оба этапа, эксперты установили, что Samsung Galaxy S9+ справился с тестом за 3,48 минут, тем самым опередив iPhone X на целых 17 секунд, который продемонстрировал скорость запуска программ в 4,05 минут.