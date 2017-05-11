Эксперты рассказали, как делать запись с экрана iPhone после обновления до iOS 11

Опытные эксперты рассказала, как в обновленной версии iOS 11 пользователи смогут снова найти такие полезные функции, как возможность делать скриншоты и записывать видео с экрана мобильного телефона.

Недавно американская компания Apple запустила обновленную операционную систему iOS 11 для iPhones, iPads и iPod. Однако теперь пользователи потеряли возможность делать скриншоты и записывать видео со своего устройства. Разработчики призвали пользователей техники Apple не паниковать, а следовать данной инструкции.

В первую очередь необходимо зайти в настройки устройства, далее следует выбрать «Центр управления» и перейти в настройку элементов управления, где нужно поставить зеленый значок на надписи «Экранная запись», там же можно активизировать работу скриншотов.