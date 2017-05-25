Пользователей Сети поразил муравьиный хоровод вокруг звонящего iPhone

Пользователей Сети шокировало видео, на котором стайка муравьев водит своеобразный хоровод вокруг звонящего iPhone. Шокированные пользователи тут же стали выстраивать догадки, почему так произошло.

На днях в Сети опубликовали видео, на кадрах которого муравьи бегают вокруг лежащего на земле iPhone, при этом их движения не выстроены в каком-то особом порядке. В какой-то момент смартфон начинает звонить, а муравьи, услышав мелодию вызова, сразу же выстраиваются в некий хоровод и начинают бегать вокруг звонящего гаджета.

Многие пользователи предположили, что на самом деле видео является фейковым, в то время как другие стали выдвигать свои теории происходящего. Одна из вероятных теорий заключалась в том, что на муравьев просто повлияла вибрация, исходящая от звонящего iPhone. Связывали это с тем, что из-за малого веса насекомых вибрация просто "отбрасывает" их на некоторое расстояние, потому они могут двигаться только по кругу, не подбираясь близко к гаджету.

Эту теорию опровергли, так как одному из муравьев все же удалось подобраться достаточно близко, он бегал прямо по экрану телефона. Пользователи посчитали, что такое поведение муравьев связано с магнитным излучением.