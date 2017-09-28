Магазины "Билайн" начали дарить подарки за покупку смартфонов Huawei или Honor

В магазинах "Билайн" начали дарить подарки при покупке смартфонов бренда Huawei или Honor. Акция будет действовать с 5 марта по 30 июня 2018 года.

Как стало известно, в магазинах "Билайн" стартовала акция, которая обещает подарки всем, кто в период с 5 марта по 30 июня приобретет смартфоны Huawei или Honor. В качестве подарка к гаджетам, покупатели могут получить планшет, фитнес-трекер или монопод для селфи. Отмечается, что количество подарков ограничено.

В компании ПАО "ВымпелКом" сообщили, что в последнее время гаджеты Huawei и Honor стали все больше пользоваться популярностью у пользователей, в связи с отличным соотношением цены и качества. В компании считают, что подобные акции могут привлечь как можно больше покупателей, позволив Huawei дополнительно развиваться и радовать клиентов магазинов "Билайн" новыми интересными предложениями.