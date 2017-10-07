Эксперты дали инструкции по проверке наличия гарантии на iPhone

Покупка iPhone от известной компании Apple не всегда осуществляется в официальных точках продажи, часто многие приобретают популярные гаджеты у перекупщиков, рискуя получить восстановленный смартфон из Китая. Эксперты рассказали, как проверить гарантию на iPhone и не остаться обманутыми.

Как оказалось, проверить гаджет на гарантию гораздо проще, чем многие думали. В Apple эксперты сообщили, что любой покупатель iPhone может узнать о гарантии своего будущего гаджета.

Для этого даже не нужно звонить в официальную службу по поддержке клиентов Apple. Покупателю стоит найти в настройках iPhone раздел основных характеристик и найти там раздел «Об этом устройстве». Там и будет помещен серийный номер гаджета.

После, номер из настроек стоит сравнить с серийным номером на коробке гаджета. Если номера совпали, то первый шаг проверки можно считать успешным. Далее стоит зайти на сайт applied.apple.com и войти в личный кабинет по номере Apple ID. В списке устройств нужно выбрать гаджет и проверить, является ли еще кто-то владельцем данного iPhone.

Эти правила помогут покупателю спасти себя и свои средства от некачественного товара, который часто предлагают перекупщики, утверждая, что разблокированный гаджет из Китая является новым.