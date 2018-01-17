Компания Apple создала водонепроницаемый Lightning-кабель

Американская компания Apple продемонстрировала свое новое изобретение - Lightning-кабель, который совсем не боится воды. Специалистам удалось разработать и запатентовать шнур, который имеет герметическую изоляцию не только в районе всего коннектора кабеля, но и в разъеме для подключения гаджета.

Как стало известно, буквально на днях компания Apple получила патент на свое новое изобретение. В этот раз разработчики создали кабель, который не сломается и продолжит работу даже после попадания в воду.

Инженеры реализовали герметичную изоляцию, внедрив ее не только в сам коннектор кабеля, но и в разъем для подключения. Эксперты задались вопросом, какую пользу принесет такой кабель для пользователя. В описании к патенту нет данных о применении кабеля, что еще больше заинтриговало специалистов.

Известно, что в Apple уже выпустили телефоны, которые способны «выжить» после погружения в воду. Такими гаджетами стали iPhone 7 и 7 Plus. Теперь же пользователи смогут оценить свойства водонепроницаемых кабелей. По мнению экспертов, такие шнуры пригодятся для зарядки гаджетов, когда в их разъемы попала влага.