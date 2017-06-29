В России стоимость Samsung Galaxy A7 упала в 1,5 раза

Цены на Samsung Galaxy A7 (2017) рухнули примерно в 1,5 раза. Официальные представители снизили стоимость на постоянной основе.

В прошлом году устройства от южнокорейского бренда продавались за 32 990 рублей. Теперь же Samsung Galaxy A7 (2017) представлена в торговых точках чуть дороже 19 тысяч рублей. Покупатели могут выбрать черную, золотистую, голубую и некоторые другие цвета корпусов.

Аналитики напоминают, что смартфон обладает довольно хорошими характеристиками для своего бюджета. Среди особенностей эксперты выделяют защиту от воды IP68. Благодаря ему телефон может безвредно находиться в жидкости до часа. Ещё одним плюсом является поддержка четвертого поколения LTE 4G по всей России. Стоит отметить, что на официальном рынке владельцам Samsung Galaxy A7 (2017) от производителя предоставляется гарантийное обслуживание на 2 года.