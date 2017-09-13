Цена на IPhone 6 в России рухнула до 23 тысяч рублей‍

В России снова рухнули цены на iPhone 6. Вариацию модели от корпорации Apple на 32 гигабайта памяти теперь можно приобрести за 23 тысячи рублей.

Стало известно, что в России существенно подешевел смартфон iPhone 6. Пока точно неизвестно, чем можно объяснить такую закономерность. СМИ, которые пишут о событии, ссылаются на данные, которые предоставляет аналитический сервис "Яндекс. Маркет". Тот в свою очередь передает, что цена на данный смартфон заметно рухнула и теперь держится отметки 23 тысячи рублей.

Некоторые специалисты считают, что на внезапное подешевение повлиял сговор между крупными торговыми сетями, такими как "Связной" и "Эльдорадо". Другие же считают такую меру неудивительной, ведь в прошлом году вышла уже десятая модель флагманов от Apple, а в этом году эту линейку пополнят еще три новых продукта.