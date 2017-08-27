ОС Android P может "клонировать" iPhone X‍

Не так уж давно Google представила свою новую разработку - ОС Android P. Ее особенность состоит в том, что с помощью ее можно практически "клонировать" интерфейс iPhone X‍.

Накануне пользователям смартфонов стала доступна сборка операционной системы Android P. Ее возможности и функции уже протестировали специалисты, которые позже дали свои комментарии по этому поводу. Так, они рассказали об уникальной возможности в этой ОС, которая позволяет практически "клонировать" iPhone X‍.

Дело в том, что в этой операционной системе создан совершенно другой интерфейс, не похожий на те, которые использовались ранее. Он затрагивает приложения и некоторые элементы и делает стиль интерфейса очень похожим на тот, который был представлен в пролом году в iPhone X‍.