Эксперты "Роскачества" назвали лучшие смартфоны для селфи

Эксперты организации "Роскачество" определила лучшие смартфоны для создания качественных селфи. Результаты исследования пресс-служба учреждения опубликовала 7 марта.

Российские специалисты в сотрудничестве с международным объединением ICRT изучили показатели десятков смартфонов, от самых дорогих до бюджетных. Во время тестов исследователи в идентичных условиях делали снимки посредством передней камеры. Затем фотографии сравнивались по резкости, балансе белого, цветопередаче и прочих особенностях.

Согласно мнению экспертов, лучше всего для селфи подходит HTC Desire Eye. Этот телефон по качеству фронтальных фотографий превзошел даже фаворитов этой сферы - iPhone X и Samsung Galaxy S8. Это устройства может похвастаться высоким разрешением снимков, сильную вспышку и хороший автоматический фокус. Это делает его лидером рейтинга с баллом 4,5, несмотря на излишне яркие цвета и незначительный цифровой "шум" по периметру созданных изображений.

За HTC Desire Eye следуют смартфоны: HTC U11, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Nokia 8, Sony Xperia XZ. Они оказались хуже победителя на полбалла и получили 4-ку. Остальные конкуренты остались в аутсайдерах, даже флагманские модели Samsung - Galaxy S8 и Galaxy Note 8.