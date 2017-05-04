Смартфон UMIDIGI One стал абсолютной копией iPhone X‍

Сегодня компания UMIDIGI презентовала новый смартфон, который получил название UMIDIGI One. Внешне гаджет можно назвать абсолютной копией iPhone X.

Те пользователи, которые не могу себе позволить культовый смартфон iPhone X из-за заоблачных цен на технику от Apple, теперь все-таки смогут похвастаться модным девайсом. Сегодня стало известно, компания UMIDIGI анонсировала сотовый телфон, который внешне очень напоминает iPhone X.

Таким образом, у UMIDIGI One есть двойная вертикальная основная камера, сам корпус заключен в сталь, а безрамочный дисплей имеет характерный вырез сверху. Точные характеристики гаджета на данный момент не сообщаются, однако известно, что UMIDIGI One обладает сканером отпечатков пальцев, а кнопка блокировки расположена сбоку экрана. Сам дисплей составляет 5,9 дюймов.

Дата официальной презентации неизвестно, однако данные о вероятной стоимости смартфона не могут не порадовать, поскольку он будет значительно более доступным, нежели iPhone X.