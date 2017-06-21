Для iPhone X выйдет новый чехол-аккумулятор‍

Компания Apple Mophie активно занимается изготовлением чехлов и накануне рассказала о новинке для iPhone X. Этот аксессуар является одновременно и аккумулятором для смартфона, с которым он сможет проработать на девять часов дольше.

Стало известно о новинке, которая рзрабаотывается в данный момент компанией Apple Mophie. Разработчик не сомневается, что она будет пользоваться спросом, так как является полезной и практичной. Речь идет о чехле-аккумуляторе, который станет очередным экземляром из линейки Juice Pack Air.

Информационное издание Appleinsider сообщает о подробностях, которые известны о новом чехле. Хотя он еще не вышел в продажу, производитель уже раскрыл некоторые детали о том, какими свойствами он будет обладать и как будет выглядеть. Согласно сообщению, его внешний вид не будет слишком отличаться от моделей этой же линейки, лишь вырез для камеры другой формы будет отличать его. Также он будет располагать ёмкостью в 1720мАч и иметь возможность "отдать" смартфону до девяти часов автономной работы. В США он будет стоить порядка 60 долларов.